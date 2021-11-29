Вашингтон, 29 ноября 2021, 17:54 — REGNUM В США началось судебное разбирательство по делу Гилейн Максвелл, обвиняемой в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних совместно с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом 29 ноября сообщает агентство Reuters.

Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн
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Судебное разбирательство, как ожидается, продлится около двух месяцев. Максвелл могут осудить на срок до 35 лет в случае признания её соучастницей преступлений покончившего с собой финансиста Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек.

Максвелл является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, владевшего старейшим издательством Macmillan. По заявлению прокурора Одри Стросс, она состояла в близких отношениях с Эпштейном и находила будущих жертв для своего любовника, которых, используя психологические приёмы и богатый жизненный опыт, склоняла к предоставлению нужным людям сексуальных услуг.

Напомним, что ранее 59-летней Максвел было отказано в освобождении под залог в размере $28,5 млн.