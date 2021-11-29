Челябинск, 29 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Челябинской области индекс промышленного производства составил за январь — октябрь 108,7%. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

В сфере добычи полезных ископаемых рост составил 24,8%. А сфера обеспечения электроэнергией, паром и газом возросла на 10,8%. Обрабатывающие производства поднялись на 7,5%.

Темпы роста индекса промпроизводства на Южном Урале опережают средний уровень в России и в Уральском ФО, добавили в палате.