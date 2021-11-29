Тольятти, Самарская область, 29 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Суд оштрафовал фирму на 77,8 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Сотрудники надзорного ведомства в г. Тольятти установили, что в марте 2021 года городская администрация и ООО «Техлайн» заключили государственный контракт стоимостью 178 млн рублей на выполнение в срок до 1 октября текущего года ремонта четырех участков дорог в двух районах города.

Сообщается, что подрядная организация не раз нарушала условия контракта и не выполняла свои обязательства.

«В результате удалось завершить ремонтные работы лишь на 30% от общего объёма работ. Общая сумма неисполненных обязательств составила 155 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эти нарушения стали основанием для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения данного контракта.

В связи с этим, летом текущего года контракт был расторгнут, а Самарское УФАС РФ включило информацию об ООО «Техлайн» в реестр недобросовестных поставщиков.

Сотрудники прокуратуры возбудили в отношении фирмы и его руководителя дело об административном правонарушении по признакам бездействия.

«По результатам рассмотрения дела суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в сумме 77, 8 млн рублей. Руководитель общества дисквалифицирован на шесть месяцев», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» намерены отремонтировать 56 участков дорог с вводом в эксплуатацию 51 объекта, общей протяженностью 275,86 км.