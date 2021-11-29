Москва, , 16:23 — REGNUM В России рост цен на жилищные участки не будет превышать инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

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«В целом по стране мы не ожидаем роста цен, превышающего инфляцию, — сказала Школьная. — Вероятнее всего, в 2022 году мы будем наблюдать возвращение рыночного баланса к привычной норме. А это значит, что наиболее качественные активы имеют неплохие шансы подрасти в цене на 15−20%, в то время как наименее качественные земельные участки к концу года могут потерять более 25%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная объяснила, что в настоящее время происходит на российском рынке земельных участков.

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