Бишкек, , 16:23 — REGNUM В столице Киргизии сегодня, 29 ноября, прошёл митинг сторонников партий «Ата Мекен», «Социал-демократы», «Азаттык» и «Аруузат», которые по данным центризбиркома, не смогли преодолеть пятипроцентный порог на выборах в республиканский парламент.

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Участие в акции протеста приняли около 100 человек, которые завили о фальсификации итогов выборов, подкупе избирателей, применении административного ресурса, недопуске наблюдателей от партий к ручному подсчету бюллетеней и других массовых нарушениях.

Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование, а также отправить в отставку правительство и уволить председателя центризбиркома Нуржан Шайлдабекову и всех остальных членов ЦИКа.

Некоторые митингующие также настаивают на том, что президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель госкомитета нацбезопасности Кымчыбек Ташиев тоже должны подать в отставку, поскольку «несут полную ответственность за происходящее в стране»

В итоге собравшиеся согласовали свою позицию и дали властям два дня на то, чтобы назначить повторные выборы, уволить руководство центральной избирательной комиссии и отправить в отставку кабинет министров.

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября 2021 года в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным данным пятипроцентный барьер смогли преодолеть шесть партий: «Ата Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру».

Отметим, что в республике изменили избирательную систему — теперь в законодательном собрании будут числиться не 120, а 90 депутатов. Из них 54 парламентария избираются по пропорциональной системе от политических партий и ещё 36 депутатов по мажоритарной системе в одномандатных округах.