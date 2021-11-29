Москва, , 16:21 — REGNUM Инфляцию в РФ стабилизируют, но для этого может потребоваться отрезок в три-шесть месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Зубарев.

Инфляция Picserver.org

«Инфляция будет стабилизирована, вопрос лишь в сроках, поскольку возможности властей по влиянию на ситуацию достаточно ограничены, — сказал Зубарев. — Центробанк может ужесточать денежно-кредитную политику, а правительство — регулировать пошлины на импорт и экспорт некоторых видов товаров. Кроме того, руководство ЦБ проводит активное информирование экономических агентов, предостерегающее их от нерационального поведения, что способствует снижению инфляционных ожиданий и сдерживанию темпов инфляции».

Кроме того, как пояснил Зубарев, у инфляции всегда есть определенная инерция.

«И, например, при повышении ключевой ставки инфляция не снизится сразу же. Предпринимаемые меры имеют накопительный эффект, который проявляется на временном отрезке три-шесть месяцев», — сказал Зубарев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российская экономика показывает ускоренные темпы роста.

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