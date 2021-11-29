Москва, , 16:17 — REGNUM Российская экономика демонстрирует ускоренные темпы роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Андрей Зубарев. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ, согласно которым инфляция по итогам 2021 года составит 7,4−7,9%.

Рост

«Российская экономика, следуя глобальному тренду на восстановление после кризиса, демонстрирует ускоренные темпы роста, — сказал Зубарев. — Восстанавливаются логистические цепочки, а значит, восстанавливается производство, растет спрос на труд, транспорт и другие производственные факторы. В результате растут зарплаты и спрос, следом за ними ожидаемо повышается уровень инфляции и инфляционных ожиданий. В этом основная причина текущего отклонения значений инфляции от таргета, установленного Центральным банком (4−5%)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее основной причиной инфляции назвали монополизацию экономики.

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