Москва, 29 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В декабре будет отмечаться 40-летие со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН «Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств», отметил член Совфеда Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

«По иронии судьбы 9 декабря текущего (2021 — ред.) года, в сороковую годовщину отказа США признавать Декларацию ООН о невмешательстве в чужие суверенные дела, президент Джо Байден созывает с помощью американского Госдепа, ответственного за упомянутую глобальную демократическую революцию, так называемый «саммит демократий». Судя по спискам, Вашингтон намерен вовлечь в очередной крестовый поход за удержание своей мировой монополии разномастных представителей порядка ста стран», — отметил Климов.

Сам Байден прямо заявил, что деятельность в данной сфере «имеет важное значение для обновления национальной мощи и продвижения интересов США», напомнил сенатор.

«Не удивлюсь, если среди тех, кто получит слово в рамках декабрьского полит-шоу, окажутся откровенные русофобы, включая прямых ставленников США в противодействии России. Все это, несомненно, будет опять прикрываться мантрами про демократию, необходимость демократических революций и гуманитарных интервенций», — рассуждает Климов.

Сенатору важно еще раз подчеркнуть, что подлинная демократия имеет мало общего с нарушением общепризнанных норм международного права, грубым вмешательством в чужие суверенные дела, попыткой внешнего управления странами и народами, навязыванием другим собственных взглядов и ценностей, моделей будущего человечества.

«Важно консолидировать международную общественность на защиту подлинного народовластия, свободы, независимости, на недопустимость вмешательства в суверенные дела независимых государств», — сказал сенатор.

По его мнению, следует настойчиво разъяснять гражданам РФ истинные цели современных заморских «демократизаторов», какими бы косметическими средствами, декорациями и массовками они не маскировали свою имперскую, неоколониальную политику.

США в 2017 году официально федеральным законом провозгласили своим противником Российскую Федерацию, их публично поддержали также члены НАТО и ряд зависимых от них стран, напомнил парламентарий.