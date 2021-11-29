29 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 16:59 — REGNUM Аналитическая справка ООН «Демографические процессы», согласно которой Украина стала одной из стран мира с самыми высокими темпами сокращения населения, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 29 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Творожников. Нищие около церкви. 1889

"Полагаю, ООН уже на сайте «Миротворец» и скоро будет обстреляно миномётами и вэлыкыми омэрка-с-намскими джэвелiнами», — издевается Евгений П.

Многие пользователи пришли к выводу, что к этой печальной информации украинским политикам не удастся подойти с позиции, мол, это российская пропаганда, ведь данные предоставили в ООН, значит, у евроинтегрируемой Украины нет поводов для недоверия.

«Получается, что ООН тоже транслирует кремлёвскую пропаганду? Или украинцы хоть сейчас наконец-то откроют глаза и увидят, что не всё ладно в их датском королевстве?» — надеется Алексей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти сами довели свою страну до столь унизительного положения, потому что были заняты личным обогащением и удовлетворением интересов своих заокеанских хозяев.

«Такое печальное положение дел на Украине вполне себе ожидаемо, если учитывать тот факт, что правительство этой страны только и делает, что ворует, да воюет. Никто в здравом уме не станет рожать людей в таком положении. Многие банально уезжают за лучшей жизнью в Европу и Россию», — пишет Василий Г.

Нищие пенсионеры у Почаевской Лавры. Почаев, Украина (сс) Daniel Baránek

Часть людей полагает, что после развала Советского Союза ещё ни одно государство в СНГ не стало жить лучше.

«А ведь когда-то был прекрасный СССР. И хоть в нём и были свои сложности, но все страны, входящие в его состав, однозначно жили лучше. А теперь что? Сплошной развал, нищета, голод и смерть», — отмечает Денис Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Украине остаётся последовать примеру своих европейских хозяев и начать завозить мигрантов прямиком из стран Ближнего Востока и Азии.

«В большинстве европейских стран коренное население вымирает. Только в некоторых странах, как Британия и Франция, оно заменяется мигрантами, а в таких как Болгария и Эстония просто вымирает. Хотите, чтобы вашими соседями по дому были нигерийцы, индусы и китайцы, но была хорошая демография по стране? Наверно в Украине это не требуется», — указывает Mikhail M.

Отдельные комментаторы отмечают, что не только на Украине имеются проблемы с демографией, но и в России. Хоть процессы в Российской Федерации не столь ужасающие, как у соседа, но, тем не менее заставляют переживать за будущее нашей страны.

Нищета Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А у нас в России прямо-таки всплеск демографии, ага. Зачем такое говорить? Надежда на то, что люди будут радоваться более худшему положению у соседа?» — задаётся вопросом Константин О.

«Проблемы с демографией есть много где, в том числе и в России, но на Украине это катастрофический фактор, потому что там до сих пор не утихает гражданская война, а население пребывает в нищенском положении», — написал Николай Р.

Напомним, 28 ноября на сайте ООН была опубликована аналитическая справка «Демографические процессы», согласно которой Украина стала одной из стран мира с самыми высокими темпами сокращения населения.