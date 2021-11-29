Калуга, , 16:37 — REGNUM В Калуге за 10 месяцев 2021 года зарегистрирован 61 наезд на пешеходов на пешеходных переходах, что на 15% больше по сравнению с 2020 годом, в результате дорожных происшествий три человека погибли, 63 получили травмы различной степени тяжести. Об этом 29 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

В Калуге отмечен всплеск ДТП с пешеходами Гибдд.рф/r/40

Особую озабоченность в городском отделе ГИБДД вызывает рост числа наездов на пешехода на пешеходных переходах, которые, как правило, происходят по вине водителей и имеют тяжкие последствия. Большое количество наездов на пешеходов происходит в темное время суток. Связано это с тем, что водитель не всегда успевает вовремя заметить на дороге пешехода в темной одежде и затормозить. Что касается пешеходов, то далеко не каждый из них понимает, что в темное время суток водителю хуже видно дорогу. Поэтому многие пешеходы переходят дорогу точно также, как делают это днем.

«Так, с 22 по 28 ноября в Калуге было зарегистрировано шесть наездов на пешеходов, в результате чего пострадали семь человек. Из них, четыре ДТП произошло в темное время суток. Пешеходы были одеты в одежду темных тонов, без световозвращающих элементов», — отметила Екатерина Линькова. .

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Калуге водитель автомобиля «ВАЗ 2109», двигаясь по улице Московская со стороны ул. Баррикад, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил двух 17-летних подростков на пешеходном переходе. Несовершеннолетние пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

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