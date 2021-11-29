Калуга, 29 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Калуге за 10 месяцев 2021 года зарегистрирован 61 наезд на пешеходов на пешеходных переходах, что на 15% больше по сравнению с 2020 годом, в результате дорожных происшествий три человека погибли, 63 получили травмы различной степени тяжести. Об этом 29 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Гибдд.рф/r/40 В Калуге отмечен всплеск ДТП с пешеходами

Особую озабоченность в городском отделе ГИБДД вызывает рост числа наездов на пешехода на пешеходных переходах, которые, как правило, происходят по вине водителей и имеют тяжкие последствия. Большое количество наездов на пешеходов происходит в темное время суток. Связано это с тем, что водитель не всегда успевает вовремя заметить на дороге пешехода в темной одежде и затормозить. Что касается пешеходов, то далеко не каждый из них понимает, что в темное время суток водителю хуже видно дорогу. Поэтому многие пешеходы переходят дорогу точно также, как делают это днем.

«Так, с 22 по 28 ноября в Калуге было зарегистрировано шесть наездов на пешеходов, в результате чего пострадали семь человек. Из них, четыре ДТП произошло в темное время суток. Пешеходы были одеты в одежду темных тонов, без световозвращающих элементов», — отметила Екатерина Линькова. .

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Калуге водитель автомобиля «ВАЗ 2109», двигаясь по улице Московская со стороны ул. Баррикад, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил двух 17-летних подростков на пешеходном переходе. Несовершеннолетние пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.