Москва, 29 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В настоящее время, прогнозируя то, каким будет рост ВВП РФ по итогам 2021 года и в 2022 году, следует помнить, что речь будет идти о выползании из ямы, а не о росте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Pixabay.com Рост ВВП

«Правильнее говорить не о «динамике роста» экономики России, а о «динамике выползания из ямы». По крайней мере до тех пор, пока не выйдем на показатели сначала 2019 года, а после этого — 2013 года, — сказал Пальченко. — Да, спрос в этом году и в России, и на Западе восстанавливался. Но любопытно, за счёт чего? На Западе к гражданам пришли их правительства и дали им денег, бесплатно. В России же к гражданам с бесплатными деньгами никто не пришёл. Поэтому за деньгами они пошли сами — в банки. И банки в эпидемию получили рекордную прибыль. Это поддержало спрос, но, во-первых, ЦБ недавно ставку увеличил, а во-вторых, прежде чем брать кредиты новые, нужно вернуть старые».

Поэтому, как полагает Пальченко, в 2022 году динамика восстановления спроса точно будет ниже, чем в 2021-м.

«Что же касается предложения, то бизнесу нужны кредиты. Кто их даст, под что и под какие проценты? Поэтому вряд ли в 2022 году нашу экономику ожидает ощутимый рост производства товаров и услуг. В условиях снижения динамики и спроса, и предложения соответственно будет выглядеть и рост экономики — его не будет», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2021 года рост ВВП России составит не больше 4−6%.