Тюмень, , 16:16 — REGNUM В Тюмени в возрасте 57 лет скончался известный реставратор Владимир Силантьев. Об этом сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Владимир Силантьев Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области © ©

Сотрудники ведомства приносят свои соболезнования родным и близким Владимира Силантьева. Известный реставратор скончался 28 ноября от болезни сердца, сообщают местные СМИ.

«Владимир Анатольевич — основатель и руководитель ООО «Научно-проектно-производственного объединения «СибСпецСтройРеставрация», под его началом созданы и реализованы несколько сотен проектов реставрации объектов культурного наследия как в Тюменской области, так и за пределами региона», — говорится в некрологе.

Владимир Силантьев являлся академиком РОО «Академии архитектурного наследия», членом технического совета по вопросам нормирования и научно-технического регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия при Минкульте России, членом аттестационной комиссии Минкульта по проведению аттестации специалистов в в области сохранения объектов культурного наследия, реставрации и иных культурных ценностей.

Можно бесконечно перечислять объекты культурного наследия, которые отреставрированы по проектам Владимира Силантьева. Вот лишь некоторые из них: Ансамбль Кремля и Менового двора, Троицкий монастырь, Всехсвятская церковь (круглая). В настоящее время по его проекту реставрируется Спасская Церковь в городе Тюмени.