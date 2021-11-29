Красногорск, 29 ноября 2021, 16:15 — REGNUM Активисты Российского движения школьников во всех регионах страны провели памятные мероприятия, посвященные 80-летию подвига первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. Первое событие прошло в Тамбовской области, где она родилась, кульминацией же стала акция в деревне Петрищево Московской области, где оборвалась ее жизнь. Уроки памяти и мужества прошли во множестве школ России.
В день 80-летней годовщины казни Зои Космодемьянской, временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров провел тематический исторический час для школьников. Мероприятие было посвящено подвигу отважной тамбовчанки. В нем приняли участие активисты Российского движения школьников, лидеры детских организаций региона.
Максим Егоров напомнил ребятам о вкладе Тамбовщины в победу в Великой Отечественной войне: Тамбовская область стала основным поставщиком продовольствия на фронт. На Тамбовщине родилась юная партизанка Зоя Космодемьянская — первая женщина — Герой Советского Союза. Ребятам он рассказал и о подвиге своих родных. Так, бабушка у него была военным врачом, дедушка воевал, получил ранение на Курской дуге. Другие бабушка и дедушка ковали победу в тылу.
Центральное событие состоялось в Петрищевоу Музейного комплекса Зои Космодемьянской. Там собрались 150 активистов РДШ Московской области, для них была организована обширная экскурсия с посещением дома, в котором Зоя Космодемьянская провела свою последнюю ночь.
Ученик шестого класса Максим Гусев поделился своими впечатлениями после экскурсии по музею: «Я узнал, что Зоя Космодемьянская не сдала русских. Её очень сильно пытали, а она молчала. Даже когда её били, она пыталась не выражать эмоции, но вскоре её повесили. В этот момент она сказала: «Даже тем, что вы меня повесите, вы ничего не добьётесь». Я считаю, что все люди должны быть такими же неравнодушными, совершать подвиги, не быть злыми».
Кроме того, участники проекта РДШ «Школьная классика» — воспитанники Театра юных москвичей показали прямо здесь перед домом П. Я. Кулик для сверстников перформанс, в представлении они показали тропу и мысли Космодемьянской от дома, где ее пытали, до места казни. У обелиска состоялось возложение цветов в память о юной героине.
Вместе с активистами РДШ цветы к обелиску возложила исполнительны директор Российского движения школьников Ирина Плещёва. Она рассказала о задумке постановки, представленной ребятами из Театра юных москвичей.