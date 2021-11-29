Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:15 — REGNUM Администрация Переславля-Залесского выплатила больше 15 миллионов рублей из бюджета городского округа по мировому соглашению с ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» за газ, потребленный в 2019 году частными котельными двух микрорайонов — Чкаловского и Молодежного. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Котельная в Чкаловском

Долг перед Газпромом возник из-за того, что администрация Переславля ввела режим чрезвычайной ситуации для двух частных котельных, в результате чего на этих котельных стало вести хозяйственную деятельность МУП «Теплосервис». Однако по закону все расходы по ликвидации ЧС должна нести администрация, поэтому Газпром обратился к ней с иском о взыскании средств за потребленный в режиме ЧС газ. Администрация признала долг, было заключено мировое соглашение на сумму 15 миллионов 670 тысяч рублей. В 2019 году администрация сообщала, что бюджетные средства на выплату долга не пойдут, необходимую сумму выплатит МУП «Теплосервис», так как именно эта организация взимает деньги с потребителей за тепловую энергию.

19 ноября 2021 года администрация городского округа Переславль-Залесский обратилась в арбитражный суд с иском к МУП «Теплосервис» о взыскании 15 миллионов 670 тысяч рублей. В администрации пояснили, что речь идет как раз о той самой сумме, которую должен был выплатить газовикам МУП «Теплосервис» за потребление тепловой энергии в режиме ЧС.

Таким образом, получается, что МУП «Теплосервис», получающий деньги абонентов микрорайонов Чкаловский и Молодежный, не оплатил потребленный ресурс. В свою очередь администрация Переславля выполнила условия мирового соглашения с Газпромом, на это потрачены средства бюджета городского округа. Тем временем долг МУП «Теплосервис» за газ, помимо средств, которые Газпром взыскал с администрации Переславля, на 1 ноября 2021 года составил 211 миллионов рублей.

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