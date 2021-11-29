Париж, 29 ноября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции исключил любое обсуждение независимости французского острова Гваделупа, сообщает Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, дебаты по поводу автономии, инициированные министром заморских территорий в Гваделупе, «явно не дебаты о независимости».

Выборные должностные лица Гваделупы призвали к дебатам об автономии.

«Автономия — это одновременно и децентрализация для заморских территорий, и она может быть сродни статусу французской Полинезии», — заявил глава МВД Франции.

Министр напомнил, что французская Полинезия «полностью территория Франции, где базируются французские военные, но там также есть своя социальная, экономическая, юридическая политика.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Францииобъявил, что усиленный контроль за иностранными инвестициями, введенный в апреле 2020 года, продлится ещё год.