Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Житель Петербурга, оставивший в квартире непогашенный окурок, в результате чего в возникшем пожаре погибли две его дочери, получил условный срок наказания. Об этом удивительном приговоре 29 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Пепельница с окурками Alexas_Fotos

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сергея Музычука обвинили в причинении смерти по неосторожности двум лицам и оставлении в опасности. Днем 24 апреля 2021 года мужчина, работающий грузчиком в магазине, оставил без присмотра в квартире на улице Героев зажженную сигарету и ушел по делам, хотя дома в это время спали две его дочери, двух и четырех лет. В результате произошел пожар, девочки скончались в больницах от отравления окисью углерода.

«Музычук вину признал, дело рассматривалось в особом порядке, — отметили в ОПС. — Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком три года».

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