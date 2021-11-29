Бухарест, 29 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Традиционный военный парад в честь национального праздника Румынии — Дня единения в нынешнем году состоится в Бухаресте в урезанном формате — без прохождения по центру города некоторых родов войск. Об этом 29 ноября сообщило «Румынское телевидение».

PavelD Румыния

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Как отмечено в заявлении министерства обороны, праздничные мероприятия 1 декабря 2021 года пройдут в районе бухарестской Триумфальной арки, причем авиация в празднествах участия принимать не будет, а количество тяжелой техники будет сведено к минимуму.

Согласно официальной информации, это связано с карантинными мерами COVID-19. В то же время об ограничениях на другие традиционные акции, включая выставку вооружений, выступления самодеятельных коллективов и праздничный салют, не сообщается.

Ранее глава департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат отметил, что так называемый «зеленый сертификат» (документ о прививке от COVID-19) будет обязательным только для посетителей VIP-зон. «Остальные граждане смогут насладиться праздником при условии соблюдения дистанционного и масочного режима», — сказал он.