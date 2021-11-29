Москва, , 16:11 — REGNUM На Москву и другие регионы России надвигается штормовой ветер. Об этом 29 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Пьер-Анри де Валансьен. Шторм. 1780

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном «Бенедикт», в Центральной России 30 ноября прогнозируется штормовой ветер», — рассказал он.

По его словам, в Москве и Подмосковье ветреная погода установится завтра во второй половине дня. Наиболее сильные порывы ожидаются с 12 до 21 часа, скорость ветра будет достигать 23 м/с. По шкале Бофорта ветер такой силы определяется как «очень крепкий» и даже «шторм», отметил Тишковец.

«Возможно повреждение кровли, падение деревьев, рекламных и других конструкций», — предупредил метеоролог.

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