Кувшиново, Тверская область, 29 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Каменскую бумажно-картонную фабрику в Кувшиново Тверской области посетил 29 ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Предприятие входит в состав холдинга SFT Group. В осмотре производства, на котором где в 2021 году была проведена модернизация оборудования, приняли участие депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя на Каменской бумажно-картонной фабрике в Кувшиново

«Кувшиновская фабрика — уникальное предприятие, которое прошло революцию и Великую Отечественную войну. Сегодня оно обретает новый технологический цикл. Мы увидели, как идет модернизация и работает новая усовершенствованная линия. Высоко оценили центр технологического контроля за процессом и качеством готовой продукции. Это позволяет компании успешно торговать на мировых рынках: недавно была заключена сделка по поставке в США, что говорит о том, что продукция отвечает мировым стандартам», — прокомментировал Игорь Руденя.

В ходе поездки гости побывали в музее предприятия, ознакомились с полным производственным циклом фабрики. В частности, увидели работу запущенной после модернизации бумагоделательной машины. Как отмечалось, модернизация позволила повысить производительность оборудования и качество выпускаемой бумаги, однако работы будут продолжены в рамках нового инвестпроекта с горизонтом реализации до 2025 года. В результате мощности гофропроизводства будут расширены. Общий объём инвестиций заявлен в 4 млрд рублей, на предприятии создадут 130 рабочих мест.

Губернатор отметил большой вклад в развитие Каменской БКФ Владимира Васильева, который оказывал содействие в предоставлении мер государственной поддержки. Владимир Васильев подтвердил, что предприятию и впредь будет оказываться всесторонняя поддержка в дальнейшем развитии.

«В своей подотрасли предприятие является лидером в России. Здесь обеспечено бережливое отношение к людям, природе, своему наследию. Стратегия, которая была выбрана компанией 18 лет назад, полностью оправдана — мы видим успешность производства и амбициозные планы. У нас есть мечта, чтобы здесь, в Кувшиново, появился Центр технологии и подготовки кадров. Необходимо проработать, каким образом можно соединить информационные технологии и базу знаний и какие компетенции еще следует ввести», — отметил Олег Бочаров.

Также губернатор Руденя назвал Каменскую БКФ успешным примером компании, где ведется вторичная переработка сырья. Как отмечалось, предприятие активно участвует в программах подготовки молодых специалистов.

Каменская БКФ является градообразующим предприятием монотерритории Кувшиново, штат сотрудников составляет около 800 человек. Предприятие специализируется на производстве бумаги для гофрирования, картона, ящиков и коробок, различных видов. Ежегодные объемы составляют 180 млн кв. м гофрокартона и упаковки и 280 тыс. тонн слоев для производства гофрокартона. Продукция отправляется в том числе и на экспорт. В 2019 году предприятие отметил 220-е со дня создания.

Игорь Руденя оставил в книге почетных гостей музея предприятия пожелание: «С наилучшими пожеланиями развития и продолжения традиций производства и управления. Успехов!».