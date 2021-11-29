Каменская бумажно-картонная фабрика прошла модернизацию
Кувшиново, Тверская область, 29 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Каменскую бумажно-картонную фабрику в Кувшиново Тверской области посетил 29 ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Предприятие входит в состав холдинга SFT Group. В осмотре производства, на котором где в 2021 году была проведена модернизация оборудования, приняли участие депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
В ходе поездки гости побывали в музее предприятия, ознакомились с полным производственным циклом фабрики. В частности, увидели работу запущенной после модернизации бумагоделательной машины. Как отмечалось, модернизация позволила повысить производительность оборудования и качество выпускаемой бумаги, однако работы будут продолжены в рамках нового инвестпроекта с горизонтом реализации до 2025 года. В результате мощности гофропроизводства будут расширены. Общий объём инвестиций заявлен в 4 млрд рублей, на предприятии создадут 130 рабочих мест.
Губернатор отметил большой вклад в развитие Каменской БКФ Владимира Васильева, который оказывал содействие в предоставлении мер государственной поддержки. Владимир Васильев подтвердил, что предприятию и впредь будет оказываться всесторонняя поддержка в дальнейшем развитии.
Также губернатор Руденя назвал Каменскую БКФ успешным примером компании, где ведется вторичная переработка сырья. Как отмечалось, предприятие активно участвует в программах подготовки молодых специалистов.
Каменская БКФ является градообразующим предприятием монотерритории Кувшиново, штат сотрудников составляет около 800 человек. Предприятие специализируется на производстве бумаги для гофрирования, картона, ящиков и коробок, различных видов. Ежегодные объемы составляют 180 млн кв. м гофрокартона и упаковки и 280 тыс. тонн слоев для производства гофрокартона. Продукция отправляется в том числе и на экспорт. В 2019 году предприятие отметил 220-е со дня создания.
Игорь Руденя оставил в книге почетных гостей музея предприятия пожелание: «С наилучшими пожеланиями развития и продолжения традиций производства и управления. Успехов!».