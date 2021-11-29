Вашингтон, , 16:09 — REGNUM В последние годы можно наблюдать, как Америка переживает настоящую культурную смерть. Возникшая в XVIII веке американская культура, ставшая квинтэссенцией всех главных европейских культурных течений, помноженная на культуры африканцев и мексиканцев, достигла своего пика в середине века ХХ. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что она исчезнет в ближайшее десятилетие, пишет Институт РУССТРАТ.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на то, что во многом американская культура основана на национальном многообразии страны, она всегда соответствовала англосаксонским стандартам. Сейчас же заокеанские элиты усиленно стимулируют деградацию белой культуры.

В нынешней атмосфере США торжествуют ЛГБТ и BLM, хотя ещё четверть века назад тема однополых отношений в США третировалась. За прошедшие годы цветное население Штатов значительно выросло, и эта тенденция только набирает обороты. Это позволило американской демократической партии, являющейся авангардом финансовой элиты США, взять на вооружение тему расового реванша цветных, подключив к ней сакрализацию ЛГБТ-тематики. Именно чернокожий плебс, которого становится всё больше, позволяет побеждать демократам.

Что касается ЛГБТ, пишет РУССТРАТ, помимо важного электорального ресурса, таким образом реализуются пристрастия самих элит, в которых нередки гомосексуальные кланы.

Стремление к глобализму, от которого зависит развитие современных финансовых технологий, требует унификации культур. Ещё недавно основой культурного кода США было христианство и консерватизм, но теперь их упорно заменяют на религию гедонизма.

Полное растление существующей культуры — императив нынешней американской элиты управляющему классу Соединённых Штатов, уверены в Институте РУССТРАТ. Культурным народом невозможно манипулировать, он укоренен в своей морально-этической матрице и отказывается принимать цели нынешней глобалистской власти. Американская нация умирает, и на её место приходят варвары, подытожили авторы публикации.