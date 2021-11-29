Вашингтон, 29 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В последние годы можно наблюдать, как Америка переживает настоящую культурную смерть. Возникшая в XVIII веке американская культура, ставшая квинтэссенцией всех главных европейских культурных течений, помноженная на культуры африканцев и мексиканцев, достигла своего пика в середине века ХХ. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что она исчезнет в ближайшее десятилетие, пишет Институт РУССТРАТ.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Несмотря на то, что во многом американская культура основана на национальном многообразии страны, она всегда соответствовала англосаксонским стандартам. Сейчас же заокеанские элиты усиленно стимулируют деградацию белой культуры.

В нынешней атмосфере США торжествуют ЛГБТ и BLM, хотя ещё четверть века назад тема однополых отношений в США третировалась. За прошедшие годы цветное население Штатов значительно выросло, и эта тенденция только набирает обороты. Это позволило американской демократической партии, являющейся авангардом финансовой элиты США, взять на вооружение тему расового реванша цветных, подключив к ней сакрализацию ЛГБТ-тематики. Именно чернокожий плебс, которого становится всё больше, позволяет побеждать демократам.

Что касается ЛГБТ, пишет РУССТРАТ, помимо важного электорального ресурса, таким образом реализуются пристрастия самих элит, в которых нередки гомосексуальные кланы.

Стремление к глобализму, от которого зависит развитие современных финансовых технологий, требует унификации культур. Ещё недавно основой культурного кода США было христианство и консерватизм, но теперь их упорно заменяют на религию гедонизма.

Полное растление существующей культуры — императив нынешней американской элиты управляющему классу Соединённых Штатов, уверены в Институте РУССТРАТ. Культурным народом невозможно манипулировать, он укоренен в своей морально-этической матрице и отказывается принимать цели нынешней глобалистской власти. Американская нация умирает, и на её место приходят варвары, подытожили авторы публикации.