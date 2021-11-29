29 ноября 2021 | Время чтения 8 мин

В Сочи завершается финал всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», одного из самых масштабных проектов Министерства науки и образования РФ и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об особенностях конкурса и перспективах его победителей корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Анна Наводничая, , 17:11 — REGNUM В Сочи завершается финал всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», одного из самых масштабных проектов Министерства науки и образования РФ и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об особенностях конкурса и перспективах его победителей корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Антон Сериков (с) АНО «Россия — страна возможностей»

ИА REGNUM: Антон, всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» — очередной проект, реализуемый при содействии президентской платформы «Россия — страна возможностей». В чем его отличие от предыдущих активностей платформы?

Антон Сериков: Этот конкурс по-настоящему уникален и отличается от многих наших проектов.

Во-первых, он нацелен на студентов первого, второго и третьего курсов бакалавриата и студентов I—IV курсов специалитета. И хотя выпускники бакалавриата и специалитета не смогут соревноваться наравне с другими участниками, они все равно могут участвовать в мероприятиях и тематических спринтах экосистемы «Твой Ход».

Во-вторых, механика конкурса построена таким образом, что ребята сами выбирали и предлагали собственные решения различных проблем регионального и национального уровней. В финале, например, они отвечали на мегавызовы, с которыми сталкиваются российские вузы и молодежь.

В-третьих, каждый участник проходил тесты на определение личностных способностей, что позволило им выстроить собственные траектории личностного роста и приобрести профессиональные навыки по выбранному направлению конкурса (прим. — их было 11: «Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Делаю добро», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу», «Говорю о главном», «Помню о важном» и «Создаю новое»).

В-четвертых, в рамках командной работы конкурсанты получили, не побоюсь этого слова, уникальные навыки создания и управления проектами, а также возможность реализовать свои идеи на практике. В этом нашим участникам помогали их наставники и эксперты.

Также хочу отметить, что в ходе конкурса награды получали не только финалисты, призеры и победители. На каждом из этапов, а их четыре, участники получали призы и приятные бонусы.

Мне кажется, что это один из самых масштабных студенческих конкурсов на платформе «Россия — страна возможностей».

ИА REGNUM: Вы говорите о людях, которые так или иначе уже работают в профессии. А вот, например, студенты? Что конкурсы платформы «Россия — страна возможностей» предлагают им?

Антон Сериков: Очень многие конкурсы и проекты, две трети, ориентированы именно на студентов. У ребят есть запрос на то, чтобы «пощупать» будущую профессию и проверить свои навыки и знания на практике. Кроме того, они хотят общаться с потенциальными работодателями, проходить стажировки и практики. И именно это мы стараемся делать для студентов.

У истоков нашей платформы стояли два конкурса — кубок «Управляй!» для молодых менеджеров, в рамках которого с элементами геймификации ребята понимали, что такое управление, и, конечно, олимпиада «Я — профессионал», самая массовая предметная олимпиада. Регистрационная кампания на 5-й сезон конкурса еще идет, но мы уже получили несколько сотен тысяч заявок на участие в состязаниях по 72 направлениям. Эта олимпиада позволяет российским студентам не только проверить свои знания и навыки, решить практико-ориентированные задачи, но и получить премии, приглашения на стажировки в крупные российские компании, а также продолжить обучение в ведущих вузах страны.

В апреле этого года впервые стартовал студенческий трек в конкурсе «Лидеры России». Он позволил выявить наиболее перспективные молодые кадры с управленческим потенциалом. На участие в треке «Студенты» зарегистрировались 15 420 человек, а финалистами стали 127 конкурсантов. Это значит, что конкурс составил 121 человек на место в финале. Победителями стали 54 студента из 16 регионов страны. Наставниками победителей станут финалисты основных треков «Лидеров России» - это уникальный опыт, который позволит участникам приобрести старших товарищей и получить обратную связь от эффективных управленцев.

В этом году при поддержке Минпросвещения России мы запустили конкурс «Флагманы образования», в котором также есть студенческий трек. А победители, которые будут определены в конце учебного года, получат стажировки в образовательных организациях, программу повышения квалификации, призы и подарки от партнеров конкурса.

Студенческое направление имеет и еще один конкурс — «Мастера гостеприимства». По итогам трех полуфиналов на заключительный этап конкурса прошли 126 человек. И это при том, что общее число заявок превысило 9,5 тысячи. Победители конкурса получат грантовую поддержку для реализации своих проектов от Федерального агентства по делам молодежи в размере до 1,5 млн рублей и регионов России. А лучшие участники получат привилегии при поступлении на профильные направления магистратуры РГУТИС, а также наставника среди ведущих экспертов отрасли, победителей конкурсов «Лидеры России» и «Мастера гостеприимства» и другие призы от партнеров конкурса.

Мы понимаем, что студенты стремятся не только получить новые знания, но и первую работу или стажировку. И для таких ребят у нас есть конкурс «Профстажировки 2.0», который мы проводим совместно с Общероссийским народным фронтом. На участие в 5-м сезоне проекта заявки подали уже более 11 тысяч человек, которые могут выбрать для себя кейсы, предложенные на платформе проекта. В этом году их перечень по-настоящему большой — 4961 задание от 1441 компании-партнера. А заявки на участие в проекте мы принимаем по 7 декабря.

Другой проект для студентов, заинтересованных в трудоустройстве, — это «Время карьеры». Его мы проводим совместно с Минобрнауки России и Уральским федеральным университетом. Прием заявок на него еще идет и завершится 4 декабря. В 2020—2021 году в проекте приняли участие 90 000 человек. Конкурсанты получают не только возможность пройти экспресс-собеседования с HR-службами компаний, но и проработать интерактивные форматы взаимодействия с работодателями, получить новые знания, а победители — профильные стажировки в ведущих компаниях страны.

Мы много общались с работодателями из самых разных областей. И они говорят о том, что студентам и выпускникам часто не хватает именно «надпрофессиональных» компетенций. Так, ребята часто не умеют работать в команде, не всегда могут справляться со стрессом и вести проектную работу. Мы слышим их запрос и стараемся реагировать на него в рамках конкурсов и проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Кроме того, в этом году мы совместно с Министерством науки и высшего образования и ведущими вузами страны ведем масштабную работу по открытию Центров компетенций. В этих Центрах ребята могут оценить свои навыки, получить обратную связь от экспертов и выстроить траекторию собственного развития. Также мы бы хотели, чтобы у выпускников вузов, на базе которых открываются такие Центры, было приложение к диплому, своеобразный «вкладыш», где будут указаны их оценки надпрофессиональных компетенций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект реализуется по поручению президента РФ по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло 26 марта этого года. До конца 2021 года планируется открыть 38 таких Центров, в которых в текущем учебном году тестирование личностного потенциала и когнитивных способностей пройдут более 100 тысяч студентов. Причем имеются в виду не только столичные и федеральные, но и региональные университеты.

И конкурс «Твой Ход», который проходит сейчас в Парке науки и искусств «Сириус», органично вписывается в эту историю с надпрофессиональными навыками. Это первый сезон конкурса, но уже сейчас можно говорить о его популярности (на участие в соревнованиях было подано более 560 тысяч заявок). Он собрал в себе все, что только можно, — и элементы творчества из конкурса «Студенческая весна», элементы конкурса «Мой первый бизнес», связанного со стартами, и многие решения профессиональных задач, которые ребята могут предложить в сфере экологии, урбанистики, науки и образования, и многих других, актуальных сейчас направлений. То есть конкурс «Твой Ход» про то, насколько ребята готовы работать в команде, насколько сформированы их когнитивные и аналитические способности, это конкурс для неравнодушных, активных людей, которые хотят попробовать себя в самых разных направлениях.

ИА REGNUM: Правильно ли я понимаю, что в конкурсе «Твой Ход» принимают участие только те, кто уже прошел какие-то другие конкурсы или иные активности платформы «Россия — страна возможностей»?

Антон Сериков: Нет, неверно. Здесь много ребят, которые пришли к нам впервые. Хотя, безусловно, есть и те, кто уже пробовал свои силы в наших конкурсах. И я считаю, что это очень здорово! Потому что на конкурсе ребята общались друг с другом и обменивались опытом и знаниями, делились впечатлениями от участия в других наших конкурсах и проектах.

ИА REGNUM: То есть можно ли сказать, что конкурс «Твой Ход» направлен на развитие и сохранение самоидентификации его участников?

Антон Сериков: Да, в каком-то смысле так сказать можно.

Я напомню, как он появился. На заседании наблюдательного совета платформы, который проводился в марте 2021 года под председательством президента России, участник конкурса «Большая перемена» Иван Шишкин сказал, что аналогичный конкурс нужен и студентам. И тогда было принято решение создать этот проект.

Конкурс «Твой Ход» не только про знания и навыки. Он позволяет ребятам раскрываться и реализовываться в тех сферах, которые им по-настоящему интересны, развивать креативное мышление и адаптировать к непростым условиям. А без этих качеств достичь успеха практически невозможно.

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