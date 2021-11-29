Москва, 29 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Комик Руслан Белый рассказал об отмене нескольких своих концертных выступлений. Об этом 29 ноября пишет телеграм-канал «Пивоваров (Редакция)».

Скриншот с YouTube Руслан Белый

По словам Белого, три из пяти его последних концертов были отменены по требованию властей. Комик считает, что попал в «список нежелательных артистов» из-за шуток о политике.

ИА REGNUM напоминает, что Руслан Белый является создателем и продюсером шоу «Stand Up». В 2021 году он поддержал своего коллегу Идрака Мирзализаде, который был приговорен к десяти суткам административного ареста за вырванную из контекста шутку о русских людях.