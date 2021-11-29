Бишкек, 29 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. По итогам выборов депутатов парламента Киргизии свыше 9,6% или более 116,2 тысячи бюллетеней центральная избирательная комиссия признала недействительными. Об этом заявила председатель центризбиркома Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции 29 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Глава ЦИК утверждает, что эти бюллетени аннулировали из-за неправильного заполнения избирателями, а также брака, который не позволил «умным» урнам для голосования считывать с них информацию.

Отметим, что на предыдущих парламентских выборах, которые состоялись 4 октября 2020 года и были признаны недействительными, недействительными признали лишь около 28,3 тысячи бюллетеней.

ИА REGNUM напоминает, что согласно предварительным итогам выборов в парламент Киргизии, депутатские мандаты получат шесть партий: «Ата Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». По данным ЦИК, только этим политическим блокам удалось преодолеть пятипроцентный барьер.