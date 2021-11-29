Уфа, 29 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Бывшего работника ритуальный службы обвинили в убийстве знакомого в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Сообщается, что 1 июня текущего стражи порядка получили информацию от женщины о безвестном исчезновении ее 25-летнего сына. Женщина не сразу обратилась к стражам порядка, поскольку ее сын проживал отдельно от нее и мог не выходить на связь долгое время.

Следователи установили знакомого пропавшего мужчины, который после его исчезновения почти сразу уехал в Москву.

«Вскоре местонахождение свидетеля было установлено благодаря системе распознавания лиц в столице. Во время допроса он рассказал, что его товарища убили и изобличил злоумышленника и других свидетелей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, рано утром 11 мая текущего года в г. Кумертау обвиняемый и потерпевший, которые находились в нетрезвом состоянии, поссорились.

«Злоумышленник предложил потерпевшему и его знакомому выехать за город, чтобы выяснить отношения, на что они согласились. Прибыв на берег реки «Мелеуз» в пригороде Кумертау между обвиняемым и потерпевшим произошла драка, во время которой мужчины упали с обрыва в реку», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что 21-летний фигурант уголовного дела обвиняется в убийстве потерпевшего.

«В то время обвиняемый подрабатывал в ритуальной службе, в связи с чем на следующий день решил вывести на автомобиле тело потерпевшего на кладбище и спрятать его в свежезахороненную могилу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый свою вину признал и указал местонахождение тела потерпевшего.

«Свидетель длительное время хранил молчание, поскольку опасался расправы со стороны обвиняемого и его приятелей, во время конфликта он также подвергся избиению со стороны обвиняемого», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Материалы уголовного дела переданы в суд.