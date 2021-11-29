Псков, , 16:15 — REGNUM В Псковской области ожидается непогода, в ближайшие час и в течение предстоящей ночи в регионе пройдет снегопад, из-за чего ожидается налипание снега на провода, предупреждает 29 ноября ГУ МЧС России по Псковской области.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Вечером 29 ноября по северным и западным районам Псковской области, в течение суток 30 ноября в большинстве районов Псковской области ожидается сильный снег, местами с мокрым снегом», — говорится в сообщении.

По прогнозу Псковский ЦГМС, 30 ноября в регионе ожидается облачная погода, будет идти сильный снег, ожидается метель. Днем ветер северных направлений умеренный, днем порывистый. Температура ночью −4…−6 градусов, днем −2…−4 градуса.