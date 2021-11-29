Москва, , 15:55 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве, сообщает 29 ноября сайт Гидрометцентра России.

Под сильным ветром mrhayata

Предупреждение действует до 9:00 1 декабря. Причина — сильный ветер, скорость которого в порывах может достигать 20 м/с.

Также в регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за сильного дождя. Период предупреждения начнётся в 21:00 29 ноября и продлится до 9:00 следующего дня.

Аналогичный уровень погодной опасности из-за дождя и ветра метеорологи объявили и в Подмосковье.