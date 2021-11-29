Колтуши, Ленинградская область, , 16:04 — REGNUM Власти Ленинградской области разослали собственникам 48 участков и трех домов вблизи Колтушского шоссе письма о выкупе их недвижимости в интересах реконструкции одной из самых загруженных региональных дорог Всеволожского района Ленобласти. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Колтушское шоссе в Ленобласти Lenobl.ru

Колтушское шоссе является одной из двух основных транспортных артерий, соединяющих города и посёлки Всеволожского района с Петербургом. В октябре правительство России согласовало предоставление Ленобласти инфраструктурного кредита в 2,5 млрд рублей, в том числе, и на дальнейшее расширение шоссе от Суоранды в сторону Колтушей.

«В соответствии с подписанным распоряжением правительства Ленинградской области изъятию подлежат 48 участков и три жилых дома. Копии документа разосланы собственникам объектов недвижимости, само изъятие будет происходить путем выкупа», — уточнили в обладминистрации.

Отметим, это уже второй этап изъятия частной земли под крупную дорожную стройку: в апреле вышло первое распоряжение, по которому в государственную собственность начался выкуп целиком 11 земельных участков, частично — 57 земельных участков и семи объектов капитального строительства (постройки и жилые дома).

«Сейчас на объекте ведется переустройство инженерных сетей, из-за которого на полгода меняется схема движения: закрыта часть полосы от Новой улицы до 1 линии по направлению в Петербург», — уточнили в пресс-службе.

Движение пойдет по временной дороге, обустроенной частично на обочине полосы, ведущей от Янино в сторону Колтушей. При этом «Ленавтодор» сохранит левый поворот при въезде в Янино на время работ.

Осенью 2020 года «Ленавтодор» заключил контракт на реконструкцию самого загруженного участка Колтушского шоссе от Янино до Суоранды, срок работ рассчитан до конца лета 2024 года. Расширение дороги до четырех полос вместо существующих двух ликвидирует «бутылочное горлышко» на границе Янино и Санкт-Петербурга, значительно ускорив проезд транспорта.

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