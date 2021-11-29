Москва, , 15:52 — REGNUM Успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км осуществил фрегат «Адмирал Горшков». Об этом 29 ноября сообщили журналистам в Минобороны России.

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» Mil.ru

Отмечается, что экипажем фрегата очередная стрельба была проведена в рамках окончания цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

«Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 км. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ уточнили, что для обеспечения стрельб и закрытия этого района были привлечены надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября ракетный катер «Шуя» (проекта 1241) Черноморского флота ВМФ России провёл на учебных полигонах флота стрельбы по морским и воздушным мишеням из ракетного и артиллерийского вооружения.