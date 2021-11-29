Стокгольм, , 15:54 — REGNUM 29 ноября лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон была избрана премьер-министром Швеции. Об этом сообщил телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

Как и ожидалось партиями, как их называют в шведской политике, парламентской поддержки стали «Зеленые», «Левые» и «Центристы». Отмечается, что в отличие от прошлой недели, когда Андерссон была избрана во главе правительства «Социал-демократов» и «Зеленых», на этот раз она станет главой однопартийного правительства меньшинства.

За назначение Андерссон проголосовал 101 депутат. 75 парламентариев при голосовании воздержались. 173 депутата проголосовали против ее избрания.

Прогнозируется, что официальная смена власти в Швеции, когда правительство Стефана Лёвена уйдет в отставку, а новое во главе Андрессон сменит его, произойдет 30 ноября. Процедура вступления нового кабинета в должность происходить в Королевском дворце при заседании нового правительства под председательством главы Королевства Швеция Карла XVI Густава.

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