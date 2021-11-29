Стокгольм, 29 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. 29 ноября лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон была избрана премьер-министром Швеции. Об этом сообщил телеканал SVT.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

Как и ожидалось, партиями парламентской поддержки стали, как их называют в шведской политике, «Зеленые», «Левые» и «Центристы». Отмечается, что, в отличие от прошлой недели, когда Андерссон была избрана во главе правительства «Социал-демократов» и «Зеленых», на этот раз она станет главой однопартийного правительства меньшинства.

За назначение Андерссон проголосовал 101 депутат. 75 парламентариев при голосовании воздержались. 173 депутата проголосовали против ее избрания.

Прогнозируется, что официальная смена власти в Швеции, когда правительство Стефана Лёвена уйдет в отставку, а новое во главе с Андерссон сменит его, произойдет 30 ноября. Процедура вступления нового кабинета в должность происходит в Королевском дворце при заседании нового правительства под председательством главы Королевства Швеция Карла XVI Густава.