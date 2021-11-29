Кишинёв, 29 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Низкие цены на билеты в музеи Молдавии «обесценивают» их значимость в глазах обывателей. Об этом молдавской редакции «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) заявил министр культуры республики Сергей Продан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Дошло до того, что, если в воскресенье или субботу у вас нет 30 леев на пиво, но на десять леев, вы можете пойти в музей», — возмутился Продан.

По его мнению, вместо расширения доступа в музеи низкие цены на билеты ухудшают отношение к выставкам. Он предлагает сделать музеи «интерактивными» и выделить специальные дни для свободного посещения, как альтернативу дешёвым билетам.

Напомним, Продан закончил Щукинское театральное училище в Москве в 1985. Он стал известен в Молдавии как продюсер и режиссер кинофильмов. Министром его назначили в августе в составе правительства, выдвинутого премьер-министром Натальей Гаврилицей.