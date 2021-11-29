29 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 17:00 — REGNUM Сообщение государственного пограничного комитета Белоруссии о том, что литовские силовики бросили на границе с республикой тело до смерти избитого беженца, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 29 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

"Обыкновенный европейский фашизм. Все уже привыкли. Зато Лукашенко — злой негодяй. Он их кормит. Нет чтобы пристрелить как нормальный европеец», — пишет Сергей Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что литовская сторона переходит уже все разумные пределы, ведь убийство человека — это кровавый фактор, который неминуемо приведёт к очень большим последствиям.

«Очередной пример «принципиальности» и «гуманизма» «сифилизаторов». Сначала разрушили страны Ближнего Востока, затем открыто заявили, что примут оттуда беженцев, а теперь травят их, поливают водомётами и убивают», — указывает Виктор Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что на данный момент нет убедительных доказательств того, что труп мигранта действительно был выброшен кем-то из Литвы. Граждане требуют, чтобы со стороны не звучало преждевременных и голословных обвинений.

«Интересно: а как они выяснили, что это именно литовские пограничники его якобы подкинули, если нет никаких доказательств? Видеофиксации и даже экспертизы ещё не было, а обвинение уже прозвучало», — отмечает Роман Ф.

Мигранты Gpk.gov.by

Часть людей полагает, что данная история может иметь банальный криминальный характер, но белорусская сторона решила воспользоваться ситуацией в свою сторону для политических целей.

«А какие доказательства того, что это литовцы вообще что-то выбрасывали? Кто-то был до смерти избит на территории Белоруссии, вот и всё. Белорусы же, успевшие лишь отдать приказ на проведение экспертизы и не имеющие, наверное, даже каких-либо видеосъёмок, подтверждающих, что это сделали литовцы, уже говорят о том, что это сделали литовцы. Типа кто громче всех орёт — тот и прав, что ли?» — задаётся вопросом Роман Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что налицо провокация, целью которой является резкое обострение на приграничных с Белоруссией территориях.

«Выбросили? Ага, конечно. Очередная провокация! Только теперь появилась жертва, решили обострить ситуацию. Ничем не брезгуют!» — пишет Наташа Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что, несмотря на все странности в данной истории, тем не менее Литва известна на весь мир своими националистами, которых зачастую тяжело отличить от настоящих нацистов.

«А что, кто-то может сомневаться в том, что в стране, которая поддерживает неонацистскую идеологию, могут убить мигранта? Алло, ребята, снимите свои либеральные розовые очки. Мир жесток», — напоминает Николай П.

Нелегалы у транспортно-логистического центра возле пункта пропуска Брузги President.gov.by

Нашлись и те, кто указывает на то, что, пока мигранты на границе Белоруссии и Евросоюза несут потери, во Франции их «коллеги» себя прекрасно чувствуют, в них никто не стреляет, не избивает, а наоборот, помогают им и заботятся о них.

«А тем временем те же беженцы во Франции, в шести километрах от Ла-Манша, устроили лагерь и французские полицейские им помогают отправиться в Великобританию. Вопрос: почему беженцы на литовской границе страдают, а во Франции нет?» — интересуется Angel A.

Напомним, 28 ноября государственный пограничный комитет Белоруссии написал в своём telegram-канале о том, что литовские силовики бросили на границе с республикой тело до смерти избитого беженца. Отмечается, что труп был обнаружен в спальном мешке и принадлежит мужчине афроазиатской внешности возрастом около 30 лет.