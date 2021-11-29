Москва, 29 ноября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Финансируемая Западом оппозиция больше не в силах влиять на политические процессы внутри России. Об этом 29 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Сегодня никакая российская несистемная оппозиция, финансируемая с Запада, не может эффективно и законно работать в России. Наша устойчивость политической системы обеспечивает нам возможность маневра на политическом направлении», — сказал Коротченко.

По его словам, Россия сегодня сильна, едина и сплочена как никогда. Именно поэтому Запад обвиняет Москву в подготовке к агрессии.

«Ничего сделать с нами не могут, боятся, поэтому придумывают страшилки», — сказал Коротченко.