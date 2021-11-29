Москва, 29 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Просадка нефтяных цен, произошедшая в конце прошлой недели (26 ноября), носила явно спекулятивный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Добыча нефти

«Информация о выявлении нового штамма коронавируса «Омикрон» была радостно подхвачена биржевыми «медведями», которые использовали её как повод в игре на понижение.

Реальная же опасность, связанная с появлением нового штамма, как и его точные параметры, остаются пока неизвестными.

Никаких оснований предполагать, что данный штамм повлияет на экономику как-то сильнее, чем все предыдущие, нет, а тем более для того, чтобы цены на нефть падали более чем на 10%.

То есть, прежде чем производители и экспортеры успеют принять какие-то меры, цены успеют выправиться вполне естественным рыночным путем.

Зато эта просадка — неплохой повод ОПЕК+ отказаться от наращивания добычи сверх оговоренных ранее объёмов, на котором настаивают США.

Ведь прогнозы предполагали снижение спроса на нефть и без угроз нового скачка заражений, а уж с ним экспортеры и вовсе рискуют оказаться в сложной ситуации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Александр Новак, заявил, что Россия не видит необходимости для срочных мер на рынке нефти из-за штамма «Омикрон».

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