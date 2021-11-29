Подгорица, 29 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории опубликовал статистику по вакцинированным в стране.

Вакцина

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Всего в стране привили одной дозой 273 720 человек или 44,1 процента всего населения, а двумя дозами 254 909 человек или 41,1 процента от общей численности населения.

Из числа вакцинированных смертельных случаев от ковида за все время было 167, то есть 0,07%. Всего с начала эпидемии с марта 2020 года в Черногорииумерли 2283 человека.

Больше всего людей привиты китайской вакциной Sinopharm (63% от всех вакцинированных), далее идет Pfizer — 24,8%, AstraZeneca — 9,4% и Sputnik V — 2,4%