Приштина, , 18:16 — REGNUM Все ранее достигнутые соглашения между Белградом и Приштиной должны быть реализованы. Об этом заявил президент Словении Борут Пахор 29 ноября в Приштине после встречи с президентом сепаратистского Косово Вьосой Османи.

Президент Словении Борут Пахор Richter Frank-Jurgen

По его словам, Косово и Сербия должны предпринять шаги для создания Сообщества сербских муниципалитетов.

«Как друг Косово и Сербии, я вижу, что диалог продвигается с трудом. Словения поддерживает этот диалог. Также в ходе этого процесса нужно сделать шаг вперед в решении проблемы пропавших без вести», — процитировал слова Пахора портал «Экономия онлайн».

Пахор также потребовал от ЕС разрешить гражданам Косово безвизовый въезд в зону Шенгена.

Напомним, что сепаратистское правительство в Приштине не желает выполнить пункт Брюссельского соглашения, подписанного в 2013 году, и сформировать ассоциацию сербских муниципалитетов, в которую должны объединиться те муниципалитеты Косово и Метохии, где большинство населения составляют сербы.