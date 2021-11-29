Москва, 29 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Российский корабль «Орлёнок» в грузовом и пилотируемом вариантах для новой орбитальной станции может появиться в 2026—2027 годах, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Я имею в виду создание универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналистов, какие технические средства появятся на новой российский станции на рубеже 2026−2027 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль «Орлёнок» в отличие от четырёхместного «Орла» будет более лёгким и рассчитан на двух человек. Впервые корабль будет запущен ближе к 2028 году в рамках лётной программы к Луне.