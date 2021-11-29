Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Серьезный пожар в Выборгском районе Санкт-Петербурга обошелся без жертв, сообщение о смерти мужчины в горящей квартире не подтвердилось. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба ГУ МЧС по СПб Штаб пожаротушения

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в многоэтажном жилом доме 4/3 по улице Жени Егоровой утром 29 ноября произошел пожар. В двухкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 50 кв. метров. В 10:13 мск ранг пожара был повышен до №2. С верхних этажей было эвакуировано 50 человек. По предварительным данным сообщалось, что на пожаре погиб мужчина, кроме в больницу с признаками отравления угарным газом была госпитализирована пенсионерка.

«Тщательно проведенная проверка сильно обгоревших элементов строительных конструкций, отделочных материалов и мебели не подтвердила факт гибели человека, — уточнили в ведомстве. — Позже самостоятельно к медикам обратился мужчина с ожогами рук».