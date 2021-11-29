Москва, 29 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Собственно, прогноз о возможном закрытии порядка 30 банков в России строится не на основе оценок финансовой системы страны или состояния её экономики, а на статистической вероятности дефолта банков с низкими кредитными рейтингами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Ничего нового он собой не представляет. Тенденция сокращения количества кредитных учреждений в России идет с начала 2000-х, когда их было свыше 1300.

И политику зачистки рынка от банков с сомнительными финансовыми операциями, а также несущих угрозу уровню доверия в банковской системе начал целенаправленно проводить ЦБ РФ.

С тех пор количество банков сократилось более чем втрое, но темпы сокращения ежегодно замедлялись. Если в 2019—2020 году закрывалось около 40 кредитных учреждений в год, то в 2021 году, вероятно, показатель будет меньше, и 30 банков на 2022 год вполне укладывается в обычную экстраполяцию.

Но, повторюсь, речь в прогнозе о банках с самыми низкими рейтингами, то есть у этих банков нет значимого количества вкладчиков.

К тому же не все эти банки ждет банкротство, часть будет поглощена. Соответственно, никаких угроз для финансовой системы закрытие этих банков не несет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 20 банков в России могут прекратить работу к октябрю 2022 года. Такой прогноз дало рейтинговое агентство «Эксперт РА».

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