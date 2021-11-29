Самара, 29 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Бывшего директора филиала одного из федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) заподозрили в служебном подлоге. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Publicdomainpictures.net Коррупция

Сообщается, что с июля 2016 года по ноябрь 2020 года фигурант уголовного дела занимал должность директора филиала одного из Федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в Самаре.

По версии следствия, подозреваемый внес в официальные документы недостоверную информацию о наличии трудовых отношений с местным жителем.

«В результате противоправных действий подозреваемого, мужчине были неправомерно начислены соответствующие выплаты на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей, из которых денежные средства в размере более 1 миллиона 500 тысяч рублей он получил лично после удержания налогов и сборов. Денежными средствами последний распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ РФ по Самарской области, было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога.

Расследование дела продолжается.