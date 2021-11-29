Горно-Алтайск, 29 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Республике Алтай отметили улучшение эпидемиологической ситуации. За минувшую неделю выявлено 253 новых случая заражения коронавирусом, что на 20,7% меньше показателей предыдущей недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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При этом от COVID-19 выздоровели 506 человек, что ровно в два раза превышает число заболевших. По словам главы региона Олега Хорохордина, это означает снижение нагрузки на систему здравоохранения.

«Республика практически ежедневно входила в число регионов с наименьшим приростом заболеваемости, и вице-премьер России Татьяна Голикова включила Республику Алтай в число регионов, где ситуация с коронавирусом за неделю улучшилась», — отметил он.

Суточный прирост увеличивался лишь в Чемальском районе, тогда как по другим муниципалитетам заболеваемость либо снижалась, либо сохранялась на прежнем уровне.

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