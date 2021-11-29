Москва, 29 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Народный артист России, певец Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом 29 ноября сообщил источник в сфере культуры, который знаком с пожеланиями близких покойного певца.

Rpo Александр Градский

«Александра Борисовича похоронят на Ваганьковском кладбище», — приводит слова источника ТАСС.

При этом ранее стало известно, что церемония прощания с народным артистом РФ Александром Градским состоится 1 декабря в 11:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября стало известно, что советский и российский певец, композитор, автор песен Александр Градский скончался на 73-м году жизни в Москве.