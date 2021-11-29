Игарка, Красноярский край, 29 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Проверка по факту безвестного исчезновения шести человек проводится в Туруханском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в Главном следственном управлении СКР по региону.

(сс) TREKANDCO Снегоход

По предварительным данным, утром 27 ноября трое жителей города Игарка Туруханского района (36 лет, 42 года, 43 года) направились на снегоходах вверх по течению реки Енисей в Игарке. У одного из горожан имелось там охотничье зимовье, в котором временно проживал 57-летний житель Игарки.

Вечером 28 ноября один из мужчин сообщил родственникам о выезде на двух снегоходах из охотничьего зимовья. К назначенному времени по месту жительства они не вернулись.

Ночью 29 ноября шесть волонтёров на снегоходах направились на поиски пропавших. При возвращении в Игарку двое волонтёров (20 лет, 35 лет) отъехали от берега к руслу Енисея. Там они провалились на снегоходах в полынью.

Организованы поисковые мероприятия. Проведена авиационная разведка участка реки, осмотр охотничьего зимовья, где побывали пропавшие. Также специалисты проследили оставленный снегоходами путь следования по реке до предполагаемого места исчезновения волонтёров.

Поисковые мероприятия продолжатся 30 ноября. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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