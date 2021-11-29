Москва, 29 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) представляет угрозу большей частью только для пассажирских лайнеров, которые в силу неосмотрительности все еще летают через территорию этой страны. Об этом 29 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

При этом желание Украины продемонстрировать готовность использовать свои устаревшие системы ПВО не может не вызывать беспокойства, отметил участник ток-шоу.

«Больше пугает желание Украины показать щит и мощь украинской ПВО. Бред. Эти украинские зенитные ракетные системы С-300 еще советские системы, 30 лет они не модернизировались и не проходили никакого технического обслуживания. Украинская ПВО представляет из себя угрозу для любых иностранных авиалайнеров, которые прокладывают воздушные трассы через территорию Украины», — сказал Коротченко.