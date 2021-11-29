Военный эксперт оценил состояние украинской системы ПВО
Москва, 29 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) представляет угрозу большей частью только для пассажирских лайнеров, которые в силу неосмотрительности все еще летают через территорию этой страны. Об этом 29 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
При этом желание Украины продемонстрировать готовность использовать свои устаревшие системы ПВО не может не вызывать беспокойства, отметил участник ток-шоу.
«Больше пугает желание Украины показать щит и мощь украинской ПВО. Бред. Эти украинские зенитные ракетные системы С-300 еще советские системы, 30 лет они не модернизировались и не проходили никакого технического обслуживания. Украинская ПВО представляет из себя угрозу для любых иностранных авиалайнеров, которые прокладывают воздушные трассы через территорию Украины», — сказал Коротченко.