Варшава, 29 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции «Силезский порядок» в Катовице заявил, что Польша не может согласиться на дополнительные расходы по энергетической трансформации. Об этом 29 ноября сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Будут ли при оплате за энергетические трансформации сохранены объемы для энергоемких отраслей промышленности? Или эти деньги поступят в польский бюджет, чтобы мы могли их использовать для менее энергоемких секторов, а также амортизировать общественную цену такой большой трансформации? Нам пока этот вопрос не ясен, поэтому мы не будем за это платить», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, весной текущего года правительство Польши утвердило направления энергетической политики до 2040 года. В документе были указаны направления изменений в топливно-энергетическом секторе, прозванные «энергетической трансформацией». Среди них, в частности, прописана декарбонизация польской энергетики в пользу экологически более чистых новых технологий.