Москва, 29 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Исполнитель Николай Басков похвастался сделанной на шее татуировкой. Певец опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографию с переменами во внешности 29 ноября.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

https://www.instagram.com/p/CW2ps3jseYb/

«Всем лёгкой недели и не бойтесь экспериментов», — посоветовал Басков, демонстрирую татуировку и маникюр. Пользователи Сети негативно отреагировали на изменения во внешности артиста — они сравнили Баскова с блогером Даней Милохиным и рэпером Моргенштерном.

«Николай, Вас покусал Милохин?» — спрашивает tanicheva.svetlana.

«Копирка Моргенштерна», — считает zhivnadezhda.

«Эксперименты должны быть хорошо обдуманными. Ну и по возрасту», — пишет alena_maa.

«С Даней повёлся и уже всего нахватался: и ногти, и тату. Будь самим собой, Коля, не гневи народ, который тебя любит», — обратилась к певцу natasha. nikolaevna10.

Ранее в Сети появился ролик со съёмок передачи «Голубой огонёк» — на видео Николай Басков держит в руках детёныша тигра. Животное от стресса справило нужду прямо на сцене. Пользователи раскритиковали руководство и артистов, назвав это «жестоким обращением» с диким зверем.