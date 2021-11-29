Рига, 29 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. На электрической бирже Северной Европы Nordpool 29 ноября 2021 года будет зафиксирован исторический максимум стоимости электроэнергии в латвийской ценовой зоне — дороже 400 евро за МВт/час. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Электричество

Так, с 18 по 19 часов по латвийскому времени 29 ноября электроэнергия будет стоить 421,87 евро за МВт-час, или же 42,19 евроцента за киловатт-час. Среднесуточная цена электричества для 29 ноября составит меньшую величину, но тоже значительную по сравнению с ценами предыдущих лет — 263,96 евро за МВт/час или же 26,4 евроцентов за кВт/час без учета распределения, «зеленого налога» и НДС.

В Латвии услуги государственного монополиста-оператора распределительных сетей Sadales Tikls оплачиваются по фиксированному тарифу, который равен 4,08 евроцента за кВт/час, а так называемые «зеленые» компоненты обязательной закупки в сумме составляют 0,93 цента кВт/час. Кроме того, к суммарной стоимости применяется налог на добавленную стоимость 21%, что дает дополнительно 57 евроцентов за кВт/час.