Москва, 29 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. К публикуемым данным стоит относиться с большой осторожностью: очень часто негативные тенденции в экономике гиперболизируются со стороны экспертов, В НИУ ВШЭ назвали препятствие для увеличения доходов жителей России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя данные о падении трудовых доходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Рассчитываемый представителями НИУ ВШЭ показатель «Трудовые доходы в некорпоративном секторе» не рассчитывается отдельно Росстатом, и определяется НИУ ВШЭ как доходы индивидуальных предпринимателей, самозанятых, занятых неформально и занятых у частных лиц.

Сразу можно констатировать, что показатель весьма волатильный и будет существенно зависеть от текущей ситуации в экономике, ведь фактически это сегменты экономики, где предприниматели при ухудшении текущих условий могут уходить в тень.

Несомненно, что количество индивидуальных предпринимателей сокращалось рекордными темпами в 2021—2022 гг., под существенным прессингом оказались мелкая розница, салоны красоты, авторемонтные мастерские и т.д.

Однако и восстановление в данных сегментах происходит достаточно быстро. Учитывая, что реальные доходы корпоративного сектора выросли, малое предпринимательство будет восстанавливаться опережающими темпами при наличии платежеспособного спроса.

Таким образом, показатель стоит рассматривать в динамике с поправкой на существенную волатильность по периодам. Если бы доходы корпоративного сектора снизились на 20%, российскую экономику ждал бы коллапс», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение трудовых доходов в некорпоративном секторе, составившее 18% за период пандемии коронавируса, «тянет вниз реальные денежные доходы населения» России.

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